"جهاز قطر" يدرس مطالبة السلطات السويسرية بتعويض عن خسائره من إنقاذ "كريدي سويس"

قال مصدران مطلعان إن جهاز قطر للاستثمار، وهو ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، درس السعي للحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، بسبب صفقة الاستحواذ على البنك السويسري، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الطعون القانونية على صفقة الإنقاذ المدعومة من الحكومة السويسرية.

وأضاف المصدران أن صندوق الثروة السيادية القطري طلب المشورة القانونية عما إذا كان يحق له مطالبة السلطات السويسرية بالتعويض، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد بيع "كريدي سويس" قسرا إلى مجموعة "يو بي إس" بمبلغ يقل كثيرا عن قيمته السوقية، وفق "رويترز".

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ولم يُعلن من قبل عن دراسة صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 475 مليار دولار للخيارات القانونية المتاحة له. وأظهرت حسابات "رويترز" أن جهاز قطر للاستثمار من المنتظر أن يخسر حوالي 330 مليون دولار من حصته في "كريدي سويس" نتيجة بيعه إلى "يو.بي.إس".