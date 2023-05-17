"جهاز قطر" يدرس مطالبة السلطات السويسرية بتعويض عن خسائره من إنقاذ "كريدي سويس"
"السيادي القطري" يعتبر ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس
قال مصدران مطلعان إن جهاز قطر للاستثمار، وهو ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، درس السعي للحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، بسبب صفقة الاستحواذ على البنك السويسري، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الطعون القانونية على صفقة الإنقاذ المدعومة من الحكومة السويسرية.
وأضاف المصدران أن صندوق الثروة السيادية القطري طلب المشورة القانونية عما إذا كان يحق له مطالبة السلطات السويسرية بالتعويض، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد بيع "كريدي سويس" قسرا إلى مجموعة "يو بي إس" بمبلغ يقل كثيرا عن قيمته السوقية، وفق "رويترز".
ولم يُعلن من قبل عن دراسة صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 475 مليار دولار للخيارات القانونية المتاحة له. وأظهرت حسابات "رويترز" أن جهاز قطر للاستثمار من المنتظر أن يخسر حوالي 330 مليون دولار من حصته في "كريدي سويس" نتيجة بيعه إلى "يو.بي.إس".
-
البنك الدولي يتوقع نمو القطاعات غير النفطية في الخليج 4.6% هذا العامتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وسط تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي ... أسواق العربية 1830
-
محكمة بدبي تلزم رجل أعمال بريطاني بإعادة 1.7 مليار دولار لهيئة دنماركيةمحكمة الاستئناف في دبي دانت شاه وشركاءه بتهمة الحصول على أموال بشكل غير قانوني من سلطات الضرائب الدنماركية قصص اقتصادية
-
البنك الدولي للعربية: 100 مليار دولار خسائر اقتصادات الخليج بسبب الأمراض غير المعديةخسارة 5% من الناتج المحلي للخليج بسبب الأمراض غير المعدية قصص اقتصادية