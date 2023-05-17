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بورصة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
بورصة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يغلق فوق 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 30 شهراً

تراجع الين ونمو أرباح الشركات يدعم أسهم اليابان

رويترز. طوكيو
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أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2021، مدعوماً بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية.

وأنهى المؤشر "نيكاي" التعاملات مرتفعاً 0.84% عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر.

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وارتفع المؤشر بين 0.73 و0.9% في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

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أما المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً فكان أداؤه معتدلاً وأغلق مرتفعاً 0.3% إلى 2133.61 نقطة. لكنه بلغ مجدداً أعلى مستوياته في 33 عاماً والتي سجلها أمس الثلاثاء، عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر.

واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير يوم الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.

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