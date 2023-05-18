تفاؤل الأسهم الأوروبية بشأن اتفاق على رفع سقف الدين الأميركي

استهلت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الخميس على ارتفاع لتعكس شعورا بالتفاؤل في وول ستريت على خلفية مؤشرات من اقتراب واشنطن للتوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي وتجنب التخلف عن السداد.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، وقادت أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا المكاسب.

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وارتفعت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عزمهما على التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتجنب تعثر اقتصادي كارثي، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع سهم "فولكس فاجن" 2.6 %،مدفوعا بخطط شركة صناعة السيارات لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد، وكان السهم أكبر الرابحين على المؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوى له 18 شهرا.

فيما تراجع سهم "دويتشه بنك" إيه.جي 1.3% بعد أن وافق على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها نساء قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنسية على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، واتهمن البنك الألماني بتسهيل الاتجار في الجنس.