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شعار شركة "رتال للتطوير العمراني"
سوق السعودية

انخفاض صافي أرباح "رتال" 35% إلى 41.5 مليون ريال خلال الربع الأول

بسبب انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع المصروفات ومعدلات الفائدة

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي أرباح شركة "رتال للتطوير العمراني" بعد الزكاة والضريبة للفترة المنتهية في 31 من مارس/آذار 2023 بنسبة 34.54% لتصل إلى 41.5 مليون ريال سعودي من 63.4 مليون ريال.

أما على أساس ربع سنوي، فانخفضت الأرباح بنسبة 33.6% من 62.5 مليون ريال.

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وأرجعت "رتال" بشكل رئيسي انخفاض الأرباح إلى انخفاض مبيعات الأراضي والتي تتميز بارتفاع هوامش الربحية.

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بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بمعدل سنوي 43% لتصل إلى 15.8 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة على صعيد خطة النمو الاستراتيجي.

كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق لدى "رتال" بمعدل سنوي 36.5% إلى 8.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول لمواكبة النمو والتطور في مشاريع الشركة.

وأضافت "رتال" أسباب أخرى مثل انخفاض مكاسب بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى 1.7 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول مقابل 6.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية وذلك على خلفية ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية فضلًا عن نمو إجمالي الدين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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