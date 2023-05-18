اكتتاب "المطاحن الأولى".. تحديد النطاق السعري بين 55 و60 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام لشركة المطاحن الأولى، عن تحديد النطاق السعري للطرح لأسهم الطرح بين 55 ريالا و60 ريالا للسهم الواحد.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.7 مليون سهم.

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"المطاحن الأولى" السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد.

وكانت الشركة قد أعلنت نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب.

وحققت "المطاحن الأولى" نموا مركبا للمبيعات بنسبة 11.5% على مدار 3 سنوات، مع مبيعات بقيمة 801 مليون ريال في عام 2021، بينما بلغت المبيعات 678 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022.

وبلغ حجم مبيعات الشركة نحو 1.28 مليون طن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في فبراير الماضي، على طلب شركة "المطاحن الأولى" تسجيل أسهمها وطرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام.