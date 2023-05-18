مؤشر "نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 20 شهرا

ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" للجلسة السادسة على التوالي مسجلا أعلى مستوى في 20 شهرا اليوم الخميس، فيما رحب المستثمرون بخطط للاستثمار في صناعة الرقائق وبيانات تجارية جيدة في أبريل/نيسان.

وقفز المؤشر 1.6% ليغلق عند 30573.93، محققا أيضا أكبر مكاسب يومية منذ 22 مارس/آذار. في المقابل، صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14% إلى 2157.85، ليسجل أعلى مستوى في 33 عاما.

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وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق 5.45% وقفز سهم "أدفانتست" لمعدات اختبار الرقائق 7.99%، مقدما أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

كما صعد سهم مجموعة "سوني" 6.4% إلى أعلى مستوى في 16 شهرا. بينما سجلت شركات الطاقة أكبر الخسائر، إذ واصلت انخفاضها منذ أمس الأربعاء فيما تواجه ارتفاع أسعار الوقود الذي يضغط على هوامش الربح.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 2.6% في أبريل/نيسان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وقال محللون في "آي.إن.جي" في مذكرة للعملاء "على الرغم من تباطؤ الصادرات عن الشهر السابق، فإن هذه النتيجة لا تزال جيدة نسبيا مقارنة بدول شمال شرق آسيا الأخرى".

وأضافوا "نتائج التجارة في أبريل تدعم وجهة النظر بأن الاقتصاد الياباني سيبقى على طريق الانتعاش".

كما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مع مديرين تنفيذيين في قطاع الرقائق إنه يتوقع أن يستثمر صانعو الرقائق في بلده.