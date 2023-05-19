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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

أسعار الذهب تتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ فبراير

الأسواق تتوقع نهاية إيجابية لمحادثات سقف الدين الأميركي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها اتجهت لأكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر إذ أدت الآمال في أن تتوصل المفاوضات لحل لأزمة سقف الدين الحكومي الأميركي وتلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام إلى تراجع الذهب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1963.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4%، هو الأكبر منذ أوائل فبراير/شباط.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.60 دولار، نقلاً عن وكالة رويترز.

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وقال رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف، إيليا سبيفاك، إن الأسواق تتوقع نهاية إيجابية لمحادثات سقف الدين الحكومي الأميركي إذ تتحدث التصريحات الجديدة عن إحراز تقدم "ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة والدولار في نفس الوقت يتراجع الذهب".

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم، لكنه حام قرب أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح للبنك المركزي الأميركي بتعليق رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول في فعالية في وقت لاحق من اليوم، وسيبحث المتعاملون عن أي دلائل تشير إلى مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.64 دولار للأونصة. وصعد سعر البلاتين 0.3% إلى 1052.43 دولار. وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1474.63 دولار.

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