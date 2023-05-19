الأسهم الأوروبية تصعد مع تقدم مفاوضات سقف الديون الأميركي

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، ودفعت المؤشر داكس الألماني نحو مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بدعم من مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركي.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، ويتجه لإنهاء الأسبوع مسجلا مكاسب ضئيلة.

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وحققت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية أكبر المكاسب بين القطاعات الأوروبية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3% بعدما أنهى الجلسة أمس الخميس عند أعلى مستوى في 2023. ويبعد المؤشر الآن أقل من 100 نقطة عن أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 16290.19، والذي سجله في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وحقق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في وول ستريت أقوى مستوى إغلاق في أكثر من 8 أشهر أمس الخميس، مدعومين بالتفاؤل المتزايد إزاء إمكانية التوصل لاتفاق بخصوص سقف ديون الولايات المتحدة في غضون أيام.

وأظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين الألمان أكثر بقليل من المتوقع إلى 4.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، مما سيجعل البنك المركزي الأوروبي على الأرجح متمسكا بمسار المزيد من رفع أسعار الفائدة.