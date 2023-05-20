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مستثمر في وول ستريت (أ ف ب) مناسبة
مستثمر في وول ستريت
وول ستريت

المؤشرات الأميركية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

"ناسداك" يرتفع 3.04% في أسبوع

نيويورك - رويترز
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في ختام تعاملات جلسة الجمعة لتنهي الأسبوع بأداء ضعيف مع تبدد المكاسب المبكرة بعد إعلان وقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين الأميركي في واشنطن، وهو ما بدد التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

وكانت الأسهم قد ارتفعت على مدى الجلستين الماضيتين بفعل تنامي الثقة في إمكانية التوصل خلال الأيام المقبلة لاتفاق لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مع صعود المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي أكثر من 2%.

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وتبددت المكاسب المسجلة في بداية جلسة الجمعة بفعل أنباء عن التوقف المؤقت للمحادثات بينما تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام لجنة مختصة بالسياسة النقدية.

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وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 6.02 نقطة أو 0.14% إلى 4192.03 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 30.46 نقطة أو 0.24% إلى 12657.90 نقطة.

وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 111.03 نقطة أو 0.33%، مسجلا 33424.88 نقطة، فيما ارتفع 0.38% في أسبوع، في أول مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.

وسجل "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من مارس/ آذار بنسبة 1.65% و3.04% على التوالي.

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