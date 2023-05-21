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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

إعلان نية طرح أسهم شركة "التويجري" في سوق "نمو"

تشمل 600 ألف سهم تمثل 13.04% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبد العزيز أحمد التويجري للتجارة "التويجري" عن نية الشركة في طرح 600 ألف سهم عادي تمثل 13.04% من أسهمها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه من المقرر إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

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وأضافت أن الشركة حصلت على موافقة السوق في 15 يناير 2023م، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 29 مارس 2023م، على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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وأوضحت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م.

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