تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب "الموارد للقوى البشرية" عند 64 ريالا

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الموارد للقوى البشرية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 54 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول"، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 64 ريالاً للسهم الواحد.

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ويشمل الطرح بيع 4.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من أسهم الشركة.

كانت شركة "الموارد" قد حصلت على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 24 نوفمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4.5 مليون سهم عادي للاكتتاب العام بتاريخ 26 ديسمبر 2022م.

وسوف يخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى 450 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح.

وتأسست شركة "الموارد البشرية" في عام 2012، ويبلغ رأسمالها الحالي 150 مليون ريال، وتعمل على استقدام القوى العاملة المدربة والاحترافية من أكثر من 24 دولة، لتلبية احتياجات عملائها.

وتمتلك حصص ملكية في شركتين تابعتين لها بصورة مباشرة ومملوكة وهي شركة سواعد التوظيف وشركة مساند المرافق للصيانة والنظافة.

وتعتبر من أكبر 3 شركات للقوى العاملة في السعودية، وتمتلك حصة سوقية تتجاوز 10%.