رهانات متزايدة على الأسواق الناشئة مع تزايد احتمالات ركود في أميركيا

يخطط المستثمرون لتكثيف الرهانات في الأسواق الناشئة، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته "Markets Live Pulse"، وهي إشارة إلى أن فئة الأصول أصبحت مفضلة وسط تزايد القلق من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وبحسب الاستطلاع، قال حوالي 61% من 234 مديرًا ومحللاً إنهم يتوقعون زيادة الانكشاف على أصول الدول الناشئة في الأشهر الـ 12 المقبلة، حتى مع تزايد القلق بشأن الانكماش المحتمل وقرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بقرار الفائدة في المستقبل.

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وقال حوالي 49% من المشاركين في الاستطلاع إنه حتى لو تسبب الركود في الولايات المتحدة في انخفاض الأصول الناشئة، فإن نموهم الأساسي وتقييمهم الجذاب سيظل يساعدهم على التفوق في الأداء على الأسواق الأخرى.

ويظهر هذا الاستطلاع، أن 41% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الأسهم هي أفضل اختيار للاستثمار في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.2% فقط حتى الآن هذا العام، مقارنة بزيادة بنسبة 9.2% لأسهم الأسواق المتقدمة.