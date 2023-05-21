رئيس البورصة المصرية ينضم لعضوية مجلس الأكاديمية العربية

انضم رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني إلى عضوية مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية للعام الأكاديمي 2022/2023.

ويعتبر مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية هو المنوط برسم السياسات الأكاديمية وتطوير برامج الأكاديمية ومناهجها التعليمية.

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وقال الدكاني إن مجالات الأكاديمية تتنوع لتشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحوث والنشر، حيث تقوم بتأدية رسالة في تنمية وتطوير الموارد البشرية في جمهورية مصر العربية والوطن العربي في إطار سياسات وأهداف مجلس الوحدة الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية قد تأسست عام 1988 وتعمل باعتبارها "أكاديمية كل العرب"، وعلى مر السنين أصبحت مركزًا يلهم جميع المهنيين العرب في قطاعات المال والأعمال ويمدهم بالمعرفة العلمية، وتتميز الأكاديمية بمناهجها القوية والحديثة التي تضارع أعلى معايير التصنيف في العالم.

ويشغل الدكتور مصطفى هديب منصب رئيس الأكاديمية، فيما يشغل الدكتور عمرو الضبع منصب عميد الكلية.