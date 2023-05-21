"بلدي للدواجن" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

أعلنت شركة "بلدي للدواجن للتجارة" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2023م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيعات 6.57 مليون ريال، موزعا على عدد 6.57 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1 ريال.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقاً.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.