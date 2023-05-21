الأسواق العالمية
"بنك أوف أميركا": أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تشكل "فقاعة"
البنك الأميركي توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2023
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كشف بنك "أوف أميركا" عن توصيات حديثة له تتضمن توصيات ببيع الأسهم الأميركية، فيما يرى البنك أن أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تشكل "فقاعة".
وقال البنك، إن الفيدرالي قد يتجه نحو المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مضيفا أن ارتفاع العوائد على السندات يشكل خطرا.
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وأصدر البنك توصية ببيع مؤشر "S&P 500" عند المستوى الحالي البالغ 4200 نقطة.
وأشار إلى أن تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية لما فوق 4%.
وتوقع البنك، ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة نقص في المعروض، مرجحا أن تصل إلى 90 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2023.
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