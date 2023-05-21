"نقي للمياه" تتسلم تعهدات لكبار مساهميها بعدم التصرف في حصتهم لمدة عام

أعلنت شركة "نقي للمياه" عن استلامها خطابات تعهد من كبار المساهمين بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم بالبيع أو التنازل أو النقل بأي شكل من الأشكال، وذلك لمدة عام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها تسلمت خطابا من أحد كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة أمين بن عبد الله الملاح، والذي يملك 7 ملايين سهم وهي تشكل ما نسبته 35% من إجمالي أسهم الشركة، يفيد بتعهده الكامل بعدم التصرف بالأسهم المملوكة له بالبيع أو التنازل أو النقل بأي شكل من الأشكال وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ خطابه.

مادة اعلانية

وفي سياق متصل، ذكرت الشركة أنها تسلمت خطاباً من أحد كبار المساهمين السادة مجموعة "سقى المتحدة"، والتي تملك 7 ملايين سهم وهي تشكل ما نسبته 35% من إجمالي أسهم الشركة، يفيد بتعهدها الكامل بعدم التصرف بالأسهم المملوكة لها بالبيع أو التنازل أو النقل بأي شكل من الأشكال وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ خطابها.

وأضافت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي على الشركة.