أسواق الخليج تتباين مع ترقب محادثات الدين الأميركي.. و"تاسي" يتراجع للجلسة الثانية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين على تباين مع استمرار قلق المستثمرين قبيل استئناف محادثات رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، فيما أُغلق مؤشرا الأسهم في الإمارات على ارتفاع، بينما انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية لليوم الثاني متأثرا بعدم استقرار أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت لاحق اليوم الأحد لمناقشة سقف الدين.

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وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس)، إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد بعض التقلبات بوجه عام بسبب التطورات على الساحتين المحلية والعالمية، مثل عدم استقرار أسعار الطاقة وضعف أرباح الشركات في بعض الأسواق، وفق رويترز.

وهبط مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.1% وتصدرت أسهم الرعاية الصحية والتعدين الخسائر.

وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر شركة تعدين في الخليج، بأكثر من 2% بعد الإعلان عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بأكثر من 80% إلى 419.4 مليون ريال (111.84 مليون دولار) على أساس سنوي.

وهبط سهم شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" 0.5%.

وانخفض سهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية بأكثر من 4% مسجلا أكبر خسارة يومية له في قرابة سبعة أشهر بعد انخفاض صافي أرباح الربع الأول 63% إلى 6.3 مليون ريال على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر دبي 0.1% بعد خسائر لجلستين متتاليتين مدعوما بارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.3% وسهم شركة دبي للاستثمار 1.4%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5% مدعوما بارتفاع سهم شركة ألفا أبوظبي القابضة 5.4% وصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.7%.

وانخفض المؤشر القطري 0.1% وقادت الأسهم المالية والصناعية موجة الخسائر.

وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8% بينما تراجع سهم شركة صناعات قطر 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.6% وسط تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم شركة الشرقية للدخان 2.4% وتراجع سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو 2%.