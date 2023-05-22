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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسواق العالمية

استقرار الأسهم الأوروبية وسط قلق إزاء سقف الديون الأميركية

قطاع البنوك من أكبر الخاسرين

دبي - العربية.نت
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لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الاثنين، فيما أثرت المخاوف إزاء التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأميركي والتوقعات بالنسبة للسياسات النقدية الأميركية والأوروبية على المعنويات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من عام يوم الجمعة.

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وكان قطاعا البنوك والتعدين من بين أكبر الخاسرين، في حين ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية، وفق ما نشرته "رويترز".

ونزل المؤشر "داكس" الألماني للأسهم القيادية 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وتعرضت أسهم مصنعي الرقائق الأوروبيين لضغوط بعدما قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني بالصين، إن منتجات لشركة تصنيع رقائق الذاكرة الأميركية "ميكرون تكنولوجي" فشلت في مراجعة لأمان الشبكات، وإنها ستمنع مشغلي البنية التحتية الرئيسية من الشراء من الشركة.

وانخفضت أسهم "إنفنيون تكنولوجيز" و"إس.تي ميكرو إلكترونكس" و"إيه.إس.إم إنترناشونال".

وارتفع سهم "نوفو نورديسك" 2.3% بعد أن أظهرت أبحاث أن تناول دوائها الجديد للسمنة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى زيادة فقدان الوزن.

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