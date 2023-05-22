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شعار شركة الأعمال التطويرية الغذائية
شعار شركة الأعمال التطويرية الغذائية
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "الأعمال التطويرية الغذائية" 20% في الربع الأول

بلغت قيمتها 2.7 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تفاقمت صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة لشركة "الأعمال التطويرية الغذائية" خلال الفترة المنتهية في 31 من مارس/آذار من 2023 بنسبة 19.61% على أساس سنوي من 2.26 مليون ريال إلى 2.7 مليون ريال.

أما على أساس ربعي، فتقلصت الخسائر بنسبة 41.61% من 4.63 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن سبب الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض المبيعات نظراً لاتسام أنشطة الشركة بالموسمية التي يزيد فيها الطلب في فترة الصيف وينخفض في الشتاء. بالإضافة إلى انخفاض في بند الإيرادات الأخرى وزيادة في تكاليف التمويل.

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وأضافت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أن انخفاض الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى انخفاض تكلفة الإيرادات في الربع الحالي عن الربع السابق.

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