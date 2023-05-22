خبير للعربية: تغطية طرح "أدنوك للإمداد" ستكون بين 40 و50 مرة لهذه الأسباب

توقع رئيس الاستثمار في شركة Aditum، علي العدو، تغطية طرح شركة "أدنوك للإمداد" بمعدل بين 40 و50 مرة مثل الطروحات السابقة لوحدات تابعة لشركة "أدنوك"، ومن المقرر إدراج السهم بسوق أبوظبي المالي أول يونيو.

وقال العدو في مقابلة مع "العربية" إن تسعير السهم جاذب للمستثمرين، والشركة لديها عقود طويلة الأجل مع " أدنوك"، ما يساعدها على تأمين تدفقات نقدية حرة للشركة، وهذا ما يجذب المستثمرين ويزيد الطلب على الاكتتاب، خصوصا أن عمليات الطرح الأولي للشركات بدأت تقل على مستوى المنطقة.

مادة اعلانية

وذكر أن الشركات التي تدرج من قطاعات استراتيجية خصوصا في الإمارات تشهد طلبا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب، نظرا لأن هذه القطاعات أساسية للاقتصاد الإماراتي.

وعزا ارتفاع أحجام التداول في الأسواق الإماراتية إلى تدفقات استثمارية أجنبية تتزايد من عام لآخر، كما أن نتائج أعمال الشركات جيدة، خصوصا أن الربع الأول من العام شهد نموا بأرباح قطاعي البنوك والعقارات، وهذا ما يزيد من انكشاف المستثمرين المحليين والأجانب على أسواق الإمارات.

وأشار إلى تغير نظرة صناديق الاستثمار العالمية إلى أسواق المنطقة ومن ثم تتزايد التدفقات المالية على الأسواق المالية وبالتالي ترتفع أحجام التداول.