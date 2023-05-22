مؤشر "نيكاي" يغلق على ارتفاع لليوم الثامن

أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني على ارتفاع اليوم الاثنين مواصلاً مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين.

وعكس مؤشر نيكاي مساره ليقفز بنسبة 0.9% إلى 31086.82 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو تموز 1990، كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ أبريل نيسان 2023.

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وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% إلى 2175.90 نقطة، وفق ما نشرته "رويترز"

وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوياته في 33 عاما يوم الجمعة مدعوماً بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات القوية وتراجع الين.

وقال شيهيرو أوتا من شركة "إس.إم.بي.سي" للأوراق المالية "تسارعت مكاسب مؤشر نيكاي في جلسة بعد الظهر على الأرجح لأن المستثمرين الأجانب حاولوا شراء المزيد من الأسهم اليابانية".

وأضاف "لكن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها وقد توقف مكاسبها مؤقتاً على المدى القصير إلى حد ما بسبب المخاوف المحيطة بمفاوضات سقف الدين الأميركي".

وتصدر قطاع التأمين القطاعات الفرعية الرابحة وقفز 2.35%. كما ارتفع قطاعا شركات الطيران والسكك الحديدية 2.21 % و1.62% على الترتيب.