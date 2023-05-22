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شركة أدنوك
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سوق أبوظبي

"أدنوك" ترفع حجم الاكتتاب العام في وحدتها البحرية واللوجستية إلى 19%

من المحتمل أن تجمع الشركة 769 مليون دولار على أساس الحد الأعلى للأسعار

دبي - رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الاثنين إنها قررت رفع حجم الاكتتاب في وحدتها للإمداد والخدمات بعد طلب كبير من المستثمرين.

وقررت الشركة طرح 19% من أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" في الطرح العام الأولي بدلا من 15%، ووفقا لحسابات رويترز من المحتمل أن تجمع الشركة 769 مليون دولار على أساس الحد الأعلى للأسعار.

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وقالت "أدنوك" إنها تلقت طلبا كبيرا عبر جميع الشرائح، مشيرة إلى أن القرار جاء في إطار التزامها ببيئة تداول داعمة لأسهمها بعد إدراجها في البورصة.

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وحددت الشركة النطاق السعري للوحدة بين 1.99 درهم (0.5420 دولار) و2.01 درهم للسهم في 16 مايو/أيار. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس المقبل.

كانت رويترز قد أشارت في مارس/آذار إلى أن الشركة تستعد لإدراج وحدتها أدنوك للإمداد والخدمات في البورصة في يونيو/حزيران، وهو ثاني طرح عام أولي لعملاق النفط هذا العام بعد جمع 2.5 مليار دولار من طرح "أدنوك للغاز".

وتعمل أدنوك للإمداد والخدمات على تسليم النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى عملائها الدوليين. وأُنشئت الوحدة في 2016 بعد إدماج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية وشركة الخدمات البترولية وشركة أبو ظبي لتشغيل موانئ البترول.

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