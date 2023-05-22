"أسمنت الشمالية" توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 2.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات يبلغ 45 مليون ريال، موزعة على 180 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن تاريخ الأحقية يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وأوضحت أن تاريخ التوزيع يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.