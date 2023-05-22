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سوق السعودية

"السوق السعودية" تقر زيادة رأسمال "تقدم العالمية للاتصالات" عن طريق منح أسهم مجانية

ستتم زيادة رأس المال إلى 32 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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​وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "تقدم العالمية للاتصالات" وتقنية المعلومات لزيادة رأس مالها، عبر أسهم مجانية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر الموافقة على زيادة رأس المال من 25 مليون ريال إلى 32 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأوضحت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 7 ملايين ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 2.5 مليون سهم إلى 3.2 مليون سهم، بزيادة قدرها 700 ألف سهم.

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وأشارت إلى أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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