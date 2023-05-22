"السوق السعودية" تقر زيادة رأسمال "رتال للتطوير" عن طريق منح أسهم مجانية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "رتال للتطوير العمراني" لزيادة رأس مالها، عبر أسهم مجانية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنه تقررت الموافقة على زيادة رأس المال من 400 مليون ريال إلى 500 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأوضحت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، بزيادة قدرها 100 مليون سهم.

وأشارت إلى أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.