"بنك أوف أميركا" يكشف عن نظرة إيجابية للأسهم الأميركية بالفترة المقبلة

قالت الخبيرة الاستراتيجية في "بنك أوف أميركا" سافيتا سوبرامانيان في مذكرة للعملاء يوم الأحد، إن ارتفاع الأسهم الأميركية في النصف الأول من عام 2023 كان مدعوما بالأساسيات ولا يزال هناك اتجاه صعودي.

وقامت سوبرامانيان برفع المستهدف لمؤشر S&P 500 بنهاية العام الحالي إلى 4300 نقطة من 4000 نقطة.

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يعتبر المستهدف الجديد 2.6% فوق مستويات المؤشر الحالية، حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 9% منذ بداية العام.

وسجلت الأسهم الأميركية مكاسب هذا العام على الرغم من التضخم المرتفع وعلامات الركود المحتملة.

وأضافت سوبرامانيان أنه يجب على المستثمرين الانتباه إلى التغييرات الهيكلية في الشركات الكبرى، بما في ذلك احتمالية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، حيث جادلت بأن هذه التحولات تعني أن الأسهم ليست "باهظة الثمن" على الرغم من مضاعفات التقييم المرتفعة بشكل مدهش.

وقالت سوبرامانيان: "التقييمات الحالية ليست منخفضة، لكن نادراً ما تكون منخفضة خلال فترات الركود. فيما يتعلق بالأرباح المعدلة دوريًا، تدل التقييمات على احتمالية تسجيل مؤشر S&P 500 عوائد بنسبة 5% سنويًا لمؤشر على مدى العقد المقبل، وهو أفضل من الإشارات خلال بداية العام المضي التي كانت تدل على عائد سلبي".