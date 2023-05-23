أسهم أوروبا تغلق منخفضة تحت ضغط أسهم شركات السلع الفاخرة
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع 0.6% مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في 3 أسابيع
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم كبرى شركات السلع الفاخرة وبيانات ضعيفة من بنك جوليوس باير السويسري لإدارة الثروات بينما يترقب المستثمرون أيضا بيانات اقتصادية من المنطقة وأزمة سقف الدين العام الأميركي.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في 3 أسابيع.
وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة 4.3% مسجلا أكبر خسارة يومية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح بعد ارتفاع شديد لأسهم القطاع وسط بوادر على تراجع الطلب في الولايات المتحدة، وفق رويترز.
وهبط سهم جوليوس باير 7.4% محتلا قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلن البنك تدفقات نقدية متواضعة في الأربعة شهور الأولى من العام وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا استفادته من مشاكل كريدي سويس.
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