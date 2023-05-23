اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تغلق منخفضة تحت ضغط أسهم شركات السلع الفاخرة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع 0.6% مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في 3 أسابيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم كبرى شركات السلع الفاخرة وبيانات ضعيفة من بنك جوليوس باير السويسري لإدارة الثروات بينما يترقب المستثمرون أيضا بيانات اقتصادية من المنطقة وأزمة سقف الدين العام الأميركي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في 3 أسابيع.

مادة اعلانية

وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة 4.3% مسجلا أكبر خسارة يومية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح بعد ارتفاع شديد لأسهم القطاع وسط بوادر على تراجع الطلب في الولايات المتحدة، وفق رويترز.

تباطؤ النمو بمنطقة اليورو في مايو لصعوبات في قطاع الصناعة اقتصاد اقتصاد أوروبا تباطؤ النمو بمنطقة اليورو في مايو لصعوبات في قطاع الصناعة

وهبط سهم جوليوس باير 7.4% محتلا قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلن البنك تدفقات نقدية متواضعة في الأربعة شهور الأولى من العام وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا استفادته من مشاكل كريدي سويس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط