الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

لامس الدولار أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول.

وصعد الدولار إلى ذروة 6 أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد الذي لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يتبعه، وبين سياسات بنك اليابان فائقة التيسير.

مادة اعلانية

وقالت تينا تنغ محللة السوق لدى "سي إم سي ماركتس": "الأسواق تتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول، فالتضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من المستهدف"، وفق ما نشرته "رويترز".

وأضافت "لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا".

وتراجع اليورو 0.05% إلى 1.0808 دولار ليسجل هبوطا بنحو 2% منذ بداية الشهر وحتى الآن، وذلك بعد شهرين متتاليين من المكاسب.

أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.02% إلى 1.2440 دولار.

وتتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف المرتبطة باقتراب الموعد النهائي الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة، وهو ما قوض الإقبال على المخاطرة ودعَم الدولار كملاذ آمن.