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الذهب والدولار - iStock
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع ترقب مفاوضات سقف الدين الأميركي

متأثراً بقوة الدولار

دبي -العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1965.70 دولار.

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وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج، وفق ما نشرته "رويترز".

تراجع الذهب بعد إشارات من "الفيدرالي" على استمرار الفائدة المرتفعة أسواق المال سعر الذهب تراجع الذهب بعد إشارات من "الفيدرالي" على استمرار الفائدة المرتفعة

ولم يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل 10 أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.

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