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سوق أبوظبي

انتهاء اكتتاب الأفراد في أسهم "أدنوك للإمداد".. اليوم

إدراج السهم في سوق أبوظبي مطلع يونيو

دبي - العربية.نت
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ينتهي اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة "أدنوك"، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

وقررت الشركة رفع حجم الاكتتاب إلى 19% من 15% بعد أن شهد طلبا كبيرا من المستثمرين بحسب ما ذكرته الشركة.

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ومن المحتمل أن تجمع أدنوك للإمداد ما يصل إلى 670 مليون دولار إذا تم التسعير عند الحد الأعلى للاكتتاب عند 2.01 درهم للسهم.

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وحددت الشركة النطاق السعري للوحدة بين 1.99 درهم (0.5420 دولار) و2.01 درهم للسهم في 16 مايو/أيار. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس المقبل.

ويتم إدراج السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو المقبل.

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