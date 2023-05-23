انتهاء اكتتاب الأفراد في أسهم "أدنوك للإمداد".. اليوم

ينتهي اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة "أدنوك"، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

وقررت الشركة رفع حجم الاكتتاب إلى 19% من 15% بعد أن شهد طلبا كبيرا من المستثمرين بحسب ما ذكرته الشركة.

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ومن المحتمل أن تجمع أدنوك للإمداد ما يصل إلى 670 مليون دولار إذا تم التسعير عند الحد الأعلى للاكتتاب عند 2.01 درهم للسهم.

وحددت الشركة النطاق السعري للوحدة بين 1.99 درهم (0.5420 دولار) و2.01 درهم للسهم في 16 مايو/أيار. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس المقبل.

ويتم إدراج السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو المقبل.