تراجع حاد لأسهم "ميكرون" الأميركية بعد تحذير الصين من منتجاتها

سجلت أسهم شركة ميكرون تكنولوجي الأميركية، المدرجة في بورصة ناسداك، تراجعات قوية هي الأكبر في 7 أسابيع بعد أن حذر المنظم الصيني للأمن السيبراني من أن منتجات الشركة فشلت في اجتياز مراجعة الأمن السيبراني.

وأضاف المنظم الصيني بأن المخاطر الأمنية التي ظهرت في المراجعة تهدد أمن سلاسل التوريد المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين.

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من جانبها أكدت شركة ميكرون تكنولوجي لإنتاج رقائق الذاكرة أنها تقيم نتائج المراجعة وتتطلع لمواصلة المشاركة في المناقشات مع السلطات الصينية.

وكانت الشركة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنها متأكدة من أمن منتجاتها والتزاماتها تجاه العملاء.

أعلنت الصين عن مراجعة رسمية لميكرون بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 أبريل/نيسان، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.