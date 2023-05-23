تغطية اكتتاب "آل منيف للتجارة" بنسبة 143.4%

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 760 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح 70 ريالاً للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 143.4% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023م وحتى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023م.

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وأضافت أن شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات" في السوق الموازية "نمو".