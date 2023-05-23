وول ستريت تتراجع مع استمرار أزمة محادثات رفع سقف الدين الأميركي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الثلاثاء بعدما أثارت جولة غير حاسمة أخرى من محادثات رفع سقف الدين الأميركي احتمال تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها في سابقة تاريخية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 95.98 نقطة أو 0.29% إلى 33190.60 نقطة.

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كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.83 نقطة أو 0.38% إلى 4176.80 نقطة، وفق رويترز.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 67.90 نقطة أو 0.53% إلى 12652.88 نقطة.

وكان بايدن أكد أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحاً على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي حتى الآن.

والتقى بايدن سابقاً رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مع بقاء 7 أيام للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو/حزيران المقبل.