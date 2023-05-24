الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

يحوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء، وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذاً آمنا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بـ"سقف الدين" في الولايات المتحدة.

وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران.

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ويحجم المستثمرون إلى حد كبير عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية، بعدما انتهت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين أمس الثلاثاء لرفع سقف الدين دون أي بادرة تقدم، وفق ما نشرته "رويترز".

ووصل المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا. وهو مستوى يقل قليلاً عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو 2% في مايو/أيار.

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91، خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11% إلى 1.2424 دولار. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.