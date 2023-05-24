الذهب يصعد وسط تركيز على محادثات سقف الدين الأميركي

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، بينما تتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1979.80 دولار.

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وأنهى ممثلون للرئيس الأميركي جو بايدن وجمهوريون بالكونغرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار أمس الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.45 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1052.70 دولار. كما زاد البلاديوم 1% إلى 1460.61 دولار.