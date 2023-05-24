"أسمنت القصيم" توزع 6.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023

أعلنت شركة "أسمنت القصيم" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023م، بنسبة 6.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 58.5 مليون ريال، موزعا على عدد 90 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.

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وأضاف أن تاريخ الأحقية يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023م.