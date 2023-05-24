"تداول السعودية" تعلن تعليق سهم شركة "الخليج للتدريب" لجلسة واحدة

أعلنت "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم في السوق لجلسة تداول واحدة توافق اليوم الأربعاء.

وأرجعت "تداول"، الإيقاف إلى عدم التزام شركة الخليج للتدريب والتعليم بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية 31 مارس 2023 في خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

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وقالت إن تداول سهم الشركة يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 25 مايو 2023، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء 21 يونيو 2023.

وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس 22 يوينو 2023، حتى إعلانها عن القوائم المالية.