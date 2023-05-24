تراجع مؤشر "نيكاي" في ظل موجة جني أرباح وأزمة سقف الدين الأميركي

أغلق مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي في ظل موجة لجني الأرباح بعد ارتفاعات شهدتها السوق مؤخراً، بينما تراجعت شهية المخاطرة بسبب عدم حدوث انفراجه في مفاوضات سقف الدين الأميركي.

وهبط نيكاي 0.89% عند الإغلاق، مسجلاً 30682.68 نقطة.

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وفي الجلسة السابقة، تراجع عن ذروة بلغت 31352.53 نقطة وهو مستوى لم يبلغه إلا في أغسطس/آب 1990. وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.42، مسجلا 2152.40 نقطة، وفق ما نشرته "رويترز".

وتراجعت أسهم شركة "شيسيدو" العملاقة لمستحضرات التجميل 5.63% وتصدرت الخسائر على نيكاي بعد أن شهد السهم ارتفاعاً بنسبة 20% منذ منتصف مارس/آذار.

وتراجع سهم "ساسيبر إجينت" 4.7% قبل تحديد سعر الأسهم في حصة جديدة ستطرحها "راكوتن غروب" للبيع في السوق. وتعتبر "ساسيبر إجينت" مستثمراً رئيسياً في طرح الحصة الجديدة.

وتراجعت أسهم "راكوتن" 2.01%. لكن قفز سهم "تويوتا موتور" 5.36% متعافياً من تراجع حاد خلال الجلسة اليوم، ويرجح محللون أن يكون الصعود ناتجاً عن خطأ فني في التداولات.

أما سهم "فاست ريتيلينغ" المشغلة لمتاجر "يونيكلو" للملابس فقد هبط 2.92% بعد أن أفاد تقرير بأن الشركة قد تبيع متاجرها المغلقة في روسيا.