أسهم أوروبا تتلقى دعماً من شركات الرقائق

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ مارس/آذار، إذ بدد التفاؤل بنتائج قوية لأعمال الشركات تأثير المخاوف من تبعات أزمة سقف الدين الأميركي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر نحو 2.5% في اليومين الماضيين بسبب موجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة، وعدم تحقيق تقدم يذكر في محادثات رفع سقف الدين الأميركي لتجنب العجز عن سداد الديون.

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ووضعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الولايات المتحدة في وضع المراقبة لتخفيض محتمل أمس الأربعاء، وفق ما أوردته "رويترز".

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية اليوم الخميس بعد أن توقعت شركة "نفيديا" إيرادات فصلية تفوق توقعات وول ستريت بنحو 50%.

وقفزت أسهم "بي.إي سيميكونداكتورز" لأشباه الموصلات 6.5% و"إيه.إس.إم إنترناشونال" 6.3%. وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوسع 1.7%.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بعد أن أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه بما يعني الدخول في ركود.