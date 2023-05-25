افتتاحية متباينة للمؤشرات الأميركية.. "Nvidia" تدعم "ناسداك" و"الداو" تحت الضغط

قفز مؤشرا S&P 500 و"ناسداك المركب" اليوم الخميس بعد النتائج المالية الربعية لـ"Nvidia". بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بعد أن وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة الحالي عند "AAA" تحت المراقبة السلبية.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% مقابل ناسداك بنسبة 1.5%. في المقابل، تم تداول مؤشر داو جونز بانخفاض بمقدار 106 نقاط عن مستويات نهاية جلسة الأمس، أي حوالي 0.3%.

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ارتفعت أسهم "Nvidia" بنسبة 25% بعد أن أعطت الشركة توجيهات أقوى من المتوقع للإيرادات للربع الثاني من السنة المالية، وسط الإعلان عن نتائج ربعية في أعلى من تقديرات وول ستريت.

وفي هذا السياق، قام العديد من المحللين برفع أسعارهم المستهدفة للسهم بعد النتائج.

تبعت أسهم أشباه الموصلات الأخرى سهم "Nvidia" صعوديًا، بما في ذلك "AMD" و"Taiwan Semiconductor"، حيث ارتفع السهمين بنسبة 9%.

وكانت وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، تصنيف ائتمان الولايات المتحدة البالغ "AAA" تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.

ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.

كما أظهرت مراجعة من وزارة التجارة، يوم الخميس، نموًا اقتصاديًا أقوى مما كان يعتقد سابقًا حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.