سقف الدين الأميركي والدولار يحاصران الذهب

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الخميس، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأميركي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1958.60 دولار.

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وظل مؤشر الدولار قريبا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، ما أدى لكبح أسعار الذهب وفقا لـ"رويترز".

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، حسب ما قال يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش سعيا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %،إلى 23.02 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1%،إلى 1413.64 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولار.