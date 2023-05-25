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نيكاي
نيكاي
أسهم اليابان

مؤشر "نيكاي" يعوض خسائره ويغلق مرتفعاً

بفضل تدفقات المستثمرين الأجانب

دبي - العربية.نت
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عوض مؤشر نيكاي الياباني خسائره، اليوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الهبوط بدعم من شركات متعلقة بتصنيع الرقائق وتفاؤل بشأن النتائج المالية وتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 30801.13 نقطة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لامس المؤشر 31352.53، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1990. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 2146.15 نقطة.

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وقفز سهم شركة "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 16.22% وقاد المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات صعوداً بعد توقع إيرادات قوية من "نفيديا كورب" لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة، وفق ما أوردته "رويتزر".

وزاد سهم شركة "راكوتن غروب" 0.68% بعد أن أعلنت الشركة التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت تسعيراً لطرح جديد للأسهم لتمويل توسعاتها.

وتفوقت الأسهم اليابانية على غيرها من الأسواق الكبرى في الآونة الأخيرة مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات وزيادة الاستثمار في الرقائق وتفاؤل برياح مواتية من قطاع المستهلكين مع عودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها بعد الجائحة.

واشترى مستثمرون أجانب ما يقدر صافياً بقيمة 867.5 مليار ين (6.42 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار وهو ثامن أسبوع على التوالي من التدفقات، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية.

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