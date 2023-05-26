ارتفاع مؤشر "نيكاي" الياباني للأسبوع السابع بفضل أسهم شركات الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مدعوما بمكاسب أسهم شركات الرقائق إذ استمرت الأرباح القوية التي حققتها شركة نفيديا الأميركية في تعزيز مكاسب القطاع.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.37% إلى 30916.31 نقطة محققا مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول موجة مكاسب في خمس سنوات.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع خلال اليوم 0.6% لكنه أغلق بدون تغيير عند 2145.84 نقطة ليوقف سلسلة من المكاسب استمرت ستة أسابيع.

وشهدت الأسهم اليابانية أسبوعا متقلبا بعد أن ارتفع المؤشران يوم الثلاثاء إلى مستويات ما قبل عام 1990 قبل أن يتراجعا بشدة.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين الأداء على المؤشر نيكاي للغاية. وارتفع 70 من الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، بينما انخفض 153 سهما، وأغلق اثنان بدون تغيير.

وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي وانخفضت أسهمه 2.45% بعد هبوط أسعار النفط الخام بشكل حاد من أعلى مستوى في شهر تقريبا.

بينما كانت شركات التكنولوجيا الأفضل أداء وقفزت أسهمها 0.52%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 4.44%، كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، ومن بين عملائها شركة نفيديا، بنسبة 3.92% بعدما صعد أمس الخميس 16%.