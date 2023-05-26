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الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 8 أسابيع

تحسن المعنويات العالمية عقب إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بقطاعي التعدين والتكنولوجيا رغم أن المؤشرات الرئيسية في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة مع زيادة مخاوف المستثمرين من أزمة سقف الديون الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في 8 أسابيع عند الإغلاق أمس الخميس.

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وزادت أسهم شركات التعدين 2.6% لتسير على درب ارتفاع أسعار المعادن مع تحسن المعنويات العالمية عقب إحراز مفاوضات سقف الديون الأميركية تقدما، كما واصلت أسهم شركات التكنولوجيا سلسلة مكاسبها الأخيرة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ومن بين شركات التعدين، ارتفع سهم ريو تينتو 3.6% بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف السهم.

وتراجع سهم شركة كازينو الفرنسية لمتاجر السوبر ماركت المثقلة بالديون 9% مع استئناف التداول عليه بعد تعليقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم بروسيبين سات 1 بنسبة 0.2% بعد أن أكدت المجموعة الإعلامية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله.

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