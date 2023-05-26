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الليرة التركية (shutterstock)
الليرة التركية (shutterstock)
الليرة التركية

الليرة التركية تقترب من مستوى متدن قياسي مقابل الدولار

وسط ترقب لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد

اسطنبول – رويترز
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار اليوم الجمعة قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وبحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.

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وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو/أيار.

وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.

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