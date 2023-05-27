مؤشر "ناسداك" يسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.. و"داو جونز" يخالف الاتجاه

أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة في جلسة، الجمعة، مع إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي في حين قفزت أسهم شركات الرقائق لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بشأن الذكاء الصناعي.

وبعد عدة جولات من المحادثات، قال مسؤول أميركي، لـ"رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، يقتربان من التوصل لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع سقف للإنفاق في معظم البنود.

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وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 1.31% عند 4205.46 نقطة، فيما ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 0.32%.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.19% إلى 12975.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية 2.51% في ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1% إلى 33093.27 نقطة عند الإغلاق، ولكنه تراجع 1%.