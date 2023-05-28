أداء أسبوعي إيجابي لبورصة الدار البيضاء والمؤشر يرتفع 1.66%

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مايو/أيار الجاري على وقع الارتفاع، إذ سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" ارتفاعا بنسبة 1.66%، ليستقر بذلك عند 10.943.66 نقطة.

وحقق مؤشر "MASI 20"، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 1.77%، منتقلاً إلى 885.26 نقطة.

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كما سجل "MASI.ESG" مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدماً بنسبة 1.58% إلى 815.75 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر "MASI Mid and Small Cap" ارتفاعاً بنسبة 0.01% إلى 878.98 نقطة، وفق ما نشره موقع "هسبريس".

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما قيمته 555.85 مليون درهم،(نحو 54.75 مليون دولار) تحققت أساسا بالسوق المركزي (الأسهم).

وتصدرت "التجاري وفابنك" قائمة القيم الأكثر نشاطاً بما قيمته 165.25 مليون درهم، متبوعة بكل من "أراضي كابتال" بـ 49.57 مليون درهم، و"اتصالات المغرب" (48.99 مليون درهم). أما رأسملة البورصة فبلغت ما قيمته 566.329 مليار درهم.

وعلى صعيد القيم الفردية تم تسجيل أقوى ارتفاعات الأسبوع من قبل "تيمار" (+88.99% / 386.1 درهم)، و"القرض العقاري والسياحي" (+7.58% / 355 درهماً)، و"ديلتا هولدينغ" (+5.38% 27.4 دراهم)، و"أطوهول" (+4.78% / 76.7 دراهم)، و"التجاري وفابنك" (+4.28 / 426 درهماً).

وفي المقابل، سجلت أقوى انخفاضات الأسبوع من لدن "المغرب أوكسيجين" (-11.44% / 230.25 درهماً)، و"داري كوسبات" (-9.56% / 3.300 درهم)، و"كارتيي السعادة" (-8.54% / 24.51 درهماً)، و"شركة رباب" (-7.82% / 93.56 درهماً)، و"مناجم" (-7.56% / 2.080 درهماً).