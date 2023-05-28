اكتتاب "مرنة" في سوق السعودية.. تفاصيل الطرح وأبرز المعلومات

أظهرت نشرة إصدار شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" السعودية عن أبرز تفاصيل الطرح العام لأسهمها، في سوق الأسهم السعودية، وذلك بداية من عملية بناء سجل الأوامر يوم 14 مايو، على أن تعلن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 4 يونيو 2023، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت يوم 14 يونيو 2023.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن الطرح للاكتتاب العام في أسهم "مرنة" السعودية سيكون لعدد 21.4 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس المال، وبسعر طرح يبلغ 14.6 ريال للسهم، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال إلى 714.28 مليون ريال.

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وتبلغ قيمة أسهم الطرح 312.85 مليون ريال لإجمالي عدد أسهم للطرح نحو 21.4 مليون سهم عادي.

وتبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة نحو 21.4 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، ومع وجود طلب كاف من قبل المستثمرين الأفراد، وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 19.28 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للجهات المشارك 100 ألف سهم، وقيمة الحد الأدنى للاكتتاب للجهات المشاركة 1.46 مليون ريال.

فيما يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للجهات المشارك 3.57 مليون سهم، وقيمة الحد الأقصى للاكتتاب للجهات المشاركة 52.14 مليون ريال.

وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد وفقا لما يراه مدير سجل اكتتاب المؤسسات مناسبا بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

فيما يبلغ عدد الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد نحو 2.14 مليون سهم كحد أقصى، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 10 أسهم، وتبلغ قيمة الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 146 ريالا.

فيما يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 250 ألف سهم، وتبلغ قيمة الحد الأقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 3.65 مليون ريال.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في موعد أقصاه 4 يونيو 2023.

وبحسب نشرة الطرح، يحق للفئات المشاركة، التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وذلك عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية بناء

سجل الأوامر، وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج طلب الاكتتاب للجهات المشاركة.

وفيما يخص طريقة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، فسيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة، وبإمكان المستثمرين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة أو القنوات الإلكترونية الأخرى المقدمة من قبل الجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها.

وسيتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من قبل مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه 14 يونيو 2023.

وتُقدر المصاريف والتكاليف المرتبطة بالطرح بحوالي 27.6 مليون ريال، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصلات الطرح، والتي تشمل أتعاب مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المهنية اللازمة المالي ومستشار دراسة السوق، إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.

وبدأ اليوم 28 مايو 2023 اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام لشركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" السعودية وينتهى غدا 29 مايو.

وتعمل شركة "البلاد للاستثمار"، كمستشار مالي، ومدير للسجل، وضامن للطرح.

وفي يوم 22 مايو الجاري، أعلنت شركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "المرابحة المرنة للتمويل" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 14.60 ريال للسهم الواحد، وامتدت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات من 14 إلى 18 مايو الجاري.

وذكرت شركة البلاد للاستثمار إنه سيتم تخصيص 2.14 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد كحد أقصى.

وتسعى شركة "المرابحة المرنة" إلى جمع ما يصل إلى 312.9 مليون ريال (83.4 مليون دولار).