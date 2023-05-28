الذكاء الاصطناعي يجبر "سيتي بنك" على رفع تصنيفه للأسواق الأميركية

رفع "سيتي بنك" نظرته المستقبلية للأسهم الأميركية إلى "محايدة" من "نقص الوزن في المحفظة"، بعد البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من التوقعات.

وذكر البنك "وسط عدم حدوث ركود بعد، ووصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية دورته التشديدية، نعتقد أن أداء الأسهم الأميركية قد يكون أفضل حالًا بمجرد أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، وذلك بما يتماشى مع أداء الأسواق خلال 30 عامًا الماضية."

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رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عشر مرات منذ مارس/آذار 2022 للحد من التضخم الأعلى منذ عقود.

أشار "سيتي بنك" أيضًا إلى قوة أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث إن الإثارة حول الذكاء الاصطناعي تعزز القطاع.

وقال البنك: "قد يستمر الذكاء الاصطناعي في دفع السوق للصعود، نظرًا لأنه ليس قطاعا متكاملا حتى الآن وبالتالي هو بعيد بما يكفي لإحباط هذه التوقعات".

وأضاف: "بالنظر إلى أن الذكاء الاصطناعي هو في الغالب موضوع ضخم في الولايات المتحدة، يجب أن يقلل هذا أيضًا من مخاطر أي ضعف أداء السوق الأميركية. ننفذ هذا الرأي من خلال إعادة تقييم السوق في الولايات المتحدة إلى "الحياد"، وإلى "زيادة الوزن في المحفظة" لقطاع التكنولوجيا."

تتجه القيمة السوقية لشركة "Nvidia" للوصول إلى تريليون دولار، بعد أن رفعت توقعاتها الأسبوع الماضي بشأن الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.