"السوق المالية" السعودية توافق على الطرح العام لوحدات 4 صناديق

وافقت هيئة السوق المالية السعودية لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات 4 صناديق طرحا عاما.

وأعلنت الهيئة في 4 بيانات منفصلة، اليوم الأحد، أن الموافقات شملت "صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي"، و" صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي"، و"صندوق جمعيات التوحد الوقفي"، و"صندوق جمعيات الأيتام الوقفي".

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وقالت الهيئة إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.